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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Новости Среда, 21 апреля 2021 19:34
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МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Начался рабочий визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию.

Сегодня состоялась встреча главы государства с генеральным директором публичного акционерного общества «Росгосстрах» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым.

Обсуждались предложения «Росгосстраха» о сотрудничестве с абхазской стороной. 
Российская государственная страховая компания (РОСГОССТРАХ) – крупнейшая страховая организация Российской Федерации, является правопреемником Госстраха СССР.

Сегодня же в Росавиации состоялась рабочая встреча Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта  Александром Нерадько. Стороны обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Республику Абхазия. Подробно они остановились на организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В настоящее время рабочая группа из российско-абхазских специалистов, которая сформировала дорожную карту.

Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательских работ, осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта.

Начата подготовка необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Обсуждается вопрос подготовки авиационных специалистов.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 21 апреля 2021 19:36

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