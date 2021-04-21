МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Обсуждались предложения «Росгосстраха» о сотрудничестве с абхазской стороной. Российская государственная страховая компания (РОСГОССТРАХ) – крупнейшая страховая организация Российской Федерации, является правопреемником Госстраха СССР.

Сегодня состоялась встреча главы государства с генеральным директором публичного акционерного общества «Росгосстрах» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым.

Сегодня же в Росавиации состоялась рабочая встреча Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Республику Абхазия. Подробно они остановились на организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В настоящее время рабочая группа из российско-абхазских специалистов, которая сформировала дорожную карту.

Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательских работ, осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта.

Начата подготовка необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Обсуждается вопрос подготовки авиационных специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

Об этом сообщает сайт главы государства.