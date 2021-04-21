ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ СУХУМА ИЗБЕРУТ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ

Заседание открыл председатель избиркома Адгур Лагвилава. Он рассказал о прошедших выборах, о том, что явка избирателей была низкой, отметив при этом, что ни на одном из избирательных участков не было зафиксировано грубых нарушений.

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сегодня состоялось первое заседание Сухумского городского собрания нового созыва. Депутатский состав обновился, но, в связи с тем, что в четырех из 19 округов выборы не состоялись, присутствовали лишь 15 депутатов.

Адгур Лагвилава поздравил с избранием депутатов 7-го созыва, пожелал им успехов в работе и подчеркнул: «Выиграть выборы не главное, сегодня начинается самый сложный этап в вашей жизни как депутатов».



В повестке дня первого заседания значилось три вопроса: выборы председателя Собрания, его заместителя и формирование депутатских комиссий.



При обсуждении первого вопроса, один из депутатов предложил на должность председателя Собрания кандидатуру Ираклия Харчилава. Затем была сформирована счетная комиссия. Однако Харчилава заявил о самоотводе, и депутаты отложили вопрос избрания председателя до следующего заседания.



В тоже время было принято решение выбрать заместителя председателя Собрания. Выдвинуты кандидатуры Игоря Берая и Дмитрия Осия. Следуя регламенту, тайным голосованием заместителем председателя Собрания избрали Дмитрия Осия, который набрал 10 голосов из возможных 15.



Дмитрий Осия поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать его. Он выразил надежду на то, что коллектив будет сплоченным и все как один будут работать во благо горожан.

На следующем заседании сформируют депутатские комиссии, а пока все сошлись во мнении, что надо внести в регламент Собрания изменения, позволяющие депутату участвовать в работе трех комиссий. Комиссий же всего 10: по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; образования, науки, вопросам женщин и семьи; молодежной политики; культуры; по вопросам архитектуры, строительства и земельным отношениям; бюджету, налогам и сборам; вопросам экономики, муниципального имущества и приватизации; по социальной политике; делам ветеранов, воспитанию допризывной молодежи и общественной безопасности; по физической культуре и спорту; по вопросам здравоохранения.

Об этом сообщает газета Акуа-Сухум.