ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 52 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, у 36 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 21 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14117 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13350 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.