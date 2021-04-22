В АБХАЗИИ СОЗДАЮТ ЕЩЕ ОДНУ ОРГАНИЗАЦИЮ
Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Абхазский Центр социально-экономических исследований предлагает создать «Конгресс народа Абхазии».
Это новое общественное движение, по мнению авторов идеи, будет способствовать объединению общества и позволит осуществлять выбор достойных кандидатов в Народное собрание – Парламент РА VII созыва.
Конгресс позволит повлиять на реформирование существующей избирательной системы, которая по мнению экспертов ЦСЭИ изжила себя.
Презентовал новое движение директор центра Олег Дамениа. Он подчеркнул, что общественно-политическое движение Народный Форум «Аидгылара» сыгравшее историческую роль в довоенный и послевоенный период, активно влияло на значимые события в республике. Сегодня же такого института нет, а между народом и властью ощущается дистанцирование.
Олег Дамениа и его коллеги убеждены, что в условиях разобщенного общества необходимо новое движение, цель которого – сплочение народа Абхазии в единую силу для обеспечения безопасности и укрепления его жизнеспособности, в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз.
«Задача Конгресса активное содействие и проведение внутренней и государственной политики. Это укрепление госвласти, улучшение качества управления, восстановление правового и социального порядка и решение проблем занятости населения, укрепление культурных ценностей и улучшение качества жизни человека, обеспечение информационной безопасности и др.», – отметил Олег Дамениа.
В состав «Конгресс народа Абхазии» войдут 350 человек, избранные в 35 округах. В состав Конгресса должны избираться опытные авторитетные специалисты из районов, в их числе женщины и мужчины, представители разных национальностей.
Олег Дамения назвал Конгресс, по существу, институтом выборщиков, «который может и должен способствовать качественному подбору кадров особенно при формировании органов госвласти и управления, в частности – парламента.
На собрание в ЦСЭИ были приглашены экс-депутаты разных созывов парламента, представители правительства, общественности, различных этнических общественных объединений, СМИ.