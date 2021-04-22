В АБХАЗИИ СОЗДАЮТ ЕЩЕ ОДНУ ОРГАНИЗАЦИЮ

Конгресс позволит повлиять на реформирование существующей избирательной системы, которая по мнению экспертов ЦСЭИ изжила себя.

Это новое общественное движение, по мнению авторов идеи, будет способствовать объединению общества и позволит осуществлять выбор достойных кандидатов в Народное собрание – Парламент РА VII созыва.

Презентовал новое движение директор центра Олег Дамениа. Он подчеркнул, что общественно-политическое движение Народный Форум «Аидгылара» сыгравшее историческую роль в довоенный и послевоенный период, активно влияло на значимые события в республике. Сегодня же такого института нет, а между народом и властью ощущается дистанцирование.

Олег Дамениа и его коллеги убеждены, что в условиях разобщенного общества необходимо новое движение, цель которого – сплочение народа Абхазии в единую силу для обеспечения безопасности и укрепления его жизнеспособности, в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз.

«Задача Конгресса активное содействие и проведение внутренней и государственной политики. Это укрепление госвласти, улучшение качества управления, восстановление правового и социального порядка и решение проблем занятости населения, укрепление культурных ценностей и улучшение качества жизни человека, обеспечение информационной безопасности и др.», – отметил Олег Дамениа.

В состав «Конгресс народа Абхазии» войдут 350 человек, избранные в 35 округах. В состав Конгресса должны избираться опытные авторитетные специалисты из районов, в их числе женщины и мужчины, представители разных национальностей.

Олег Дамения назвал Конгресс, по существу, институтом выборщиков, «который может и должен способствовать качественному подбору кадров особенно при формировании органов госвласти и управления, в частности – парламента.

На собрание в ЦСЭИ были приглашены экс-депутаты разных созывов парламента, представители правительства, общественности, различных этнических общественных объединений, СМИ.