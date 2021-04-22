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Абхазия Информ

РАБОТА ТРАНСПОРТНИКОВ БУДЕТ ВЗЯТА ПОД КОНТРОЛЬ

Новости Четверг, 22 апреля 2021 13:19
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РАБОТА ТРАНСПОРТНИКОВ БУДЕТ ВЗЯТА ПОД КОНТРОЛЬ

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочее совещание с руководителями районных автотранспортных предприятий.

В преддверии курортного сезона Кристина Озган обсудила с представителями автотранспортных предприятий ряд важных вопросов, в том числе, расписание движения автотранспортных средств и его соответствие интересам всех АТП.

Вначале встречи вице-премьер предоставила всем участникам встречи возможность высказать свое отношение к действующему графику движения, чтоб не заниматься его пересмотром и корректировкой в пик туристического сезона. Все присутствовавшие сошлись во мнении, что существующий график корректен и необходимо его соблюдать. Сложность состоит в том, что на практике не редки отклонения от него. Среди представителей АТП есть те, кто его нарушают, что приводит к ущемлению интересов других участников.

Вице-премьер подчеркнула, что «предоставить трассу одному АТП невозможно, должны быть учтены интересы всех».

Для контроля за соблюдением существующего расписания и правил пассажироперевозки Озган предложила привлечь сотрудников МВД.

«Необходимо добиться того, чтобы перевозчики, которые не соблюдают условия и не имеют разрешение на осуществление данного вида деятельности, не допускались к работе», – отметила она.

Руководителям АТП поручено обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения безопасности и удобства пассажиров.

«У водителей все должно быть в порядке: путевые листы, медицинская книжка, акт технического осмотра, лицензия. Этот минимум требований необходимо соблюдать. Мы со своей стороны всё это будем проверять», – сказала Озган.

Вице-премьер предупредила руководителей АТП о том, что в ближайшее время намерена проверить состояние автовокзала на границе Псоу.

«Это первое, что видят наши гости, приезжая в Абхазию. Посмотрим дислокацию автотранспортных средств, по какой схеме все должно работать, что происходит по факту. Там все должно быть в порядке. Давайте сделаем это вместе», – обратилась в завершение встречи к транспортникам Кристина Озган.

Об этом сообщает сайт Миэкономики Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 22 апреля 2021 13:28

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