ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ

Данный проект реализовывается совместно с «Ассоциацией «Инва-Содействие» и совсем недавно, после подписания соглашения, были сняты замеры у подопечных Фонда для дальнейшего подбора индивидуальных колясок, подходящих по всем параметрам каждому ребенку с учетом максимальной нагрузки на изделие, его ширины и глубины, а также длины. Ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью ребенка.

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. КБФ «Ашана» открыл сбор средств в рамках проекта «Навстречу жизни» на приобретение инвалидных колясок семерым подопечным Фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Кресло-коляска для детей с ДЦП учитывает особенности заболевания, то есть у неё есть необходимые меры безопасности: удерживающие ремни, подушки, фиксаторы головы и подножки.

АИС уже подобрал подходящие каждому ребенку специальные коляски в INVACRE – крупнейшем концерне по производству медицинской техники и реабилитационного оборудования во всем мире.

Сейчас коляски будут приобретены: Хачатурян Николь (ДЦП), Инапшба Сандре (ДЦП), Харчилава Аните (ДЦП), Кесян Марии (ДЦП, ЗПМР), Бадия Анастасии (ДЦП), Халваш Амиру (ДЦП), Папазян Левону (ДЦП).

Стоимость колясок с учетом доставки составляет 340 тыс. 775 рублей.

У родителей наших подопечных нет возможности самостоятельно приобрести коляски. Давайте вновь проявим милосердие и окажем помощь детям, которые так нуждаются в этом.

Благодаря коляскам, родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания их детей.

Дорогие благотворители, мы уверены в том, что благодаря данному проекту и вашей поддержке, детям с ограниченными возможностями будет оказана специализированная помощь, после чего их жизнь станет намного лучше и комфортнее!

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана»; (Сабуа Алина Анатольевна).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM; BITCOIN; DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, поделиться со своими подписчиками информацией̆ в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.