 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ

Новости Четверг, 22 апреля 2021 13:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. КБФ «Ашана» открыл сбор средств в рамках проекта «Навстречу жизни» на приобретение инвалидных колясок семерым подопечным Фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Данный проект реализовывается совместно с «Ассоциацией «Инва-Содействие» и совсем недавно, после подписания соглашения, были сняты замеры у подопечных Фонда для дальнейшего подбора индивидуальных колясок, подходящих по всем параметрам каждому ребенку с учетом максимальной нагрузки на изделие, его ширины и глубины, а также длины. Ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью ребенка.

Кресло-коляска для детей с ДЦП учитывает особенности заболевания, то есть у неё есть необходимые меры безопасности: удерживающие ремни, подушки, фиксаторы головы и подножки.

АИС уже подобрал подходящие каждому ребенку специальные коляски в INVACRE – крупнейшем концерне по производству медицинской техники и реабилитационного оборудования во всем мире.

Сейчас коляски будут приобретены: Хачатурян Николь (ДЦП), Инапшба Сандре (ДЦП), Харчилава Аните (ДЦП), Кесян Марии (ДЦП, ЗПМР), Бадия Анастасии (ДЦП), Халваш Амиру (ДЦП), Папазян Левону (ДЦП).

Стоимость колясок с учетом доставки составляет 340 тыс. 775 рублей.

У родителей наших подопечных нет возможности самостоятельно приобрести коляски. Давайте вновь проявим милосердие и окажем помощь детям, которые так нуждаются в этом.

Благодаря коляскам, родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания их детей.

Дорогие благотворители, мы уверены в том, что благодаря данному проекту и вашей поддержке, детям с ограниченными возможностями будет оказана специализированная помощь, после чего их жизнь станет намного лучше и комфортнее!

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана»; (Сабуа Алина Анатольевна).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM; BITCOIN; DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, поделиться со своими подписчиками информацией̆ в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 22 апреля 2021 13:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОТА ТРАНСПОРТНИКОВ БУДЕТ ВЗЯТА ПОД КОНТРОЛЬ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.