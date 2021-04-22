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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ПРИБЫЛА В КРАСНОДАР

Новости Четверг, 22 апреля 2021 19:38
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ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ПРИБЫЛА В КРАСНОДАР

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Официальная делегация Администрации Сухума по приглашению главы города Евгения Первышова прибыла в Краснодар для участия в мероприятиях по случаю Всемирного дня породненных городов.

Ежегодно к этой дате в Краснодар приглашаются представители городов-побратимов. Мероприятия, посвященные этой дате, длятся несколько дней.

Город Сухум и Краснодар подписали соглашение об установлении побратимских отношений 16 ноября 2012 года в Сухуме.

22 апреля сухумская делегация в сопровождении сотрудников отдела зарубежных связей и протокола Администрации города Краснодара посетила комбинат «Дары Кубани».

АО «Комбинат «Дары Кубани» основан в 2002 году. Предприятие производит на современном оборудовании более 60 видов кетчупов, майонезов и соусов на майонезной основе.

При производстве продукции используется местное кубанское сырье.​ Комбинат поставляет свою продукцию в крупные торговые сети, такие, как «Магнит» и «Ашан».

Гендиректор «Дары Кубани» Иван Пимоненко рассказал гостям о предприятии, о планах и отметил, что они за увеличение рынков сбыта и готовы напрямую сотрудничать с Сухумом.

Делегации Сухума показали новую линейку продукции комбината премиум класса, который запустили только вчера и пока ещё никто не видел.

Заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия поблагодарили руководство комбината за теплый приём. Леон Кварчия выразил  заинтересованность в том, чтобы продукция комбината без посредников поставлялась в Сухум. 

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 22 апреля 2021 19:40

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