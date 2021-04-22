АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Новости Четверг, 22 апреля 2021 19:41
Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита Президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерацию состоялась рабочая встреча с руководством Управления делами Президента Российской Федерации.
Аслан Бжания и Управляющий делами Президента РФ Александр Колпаков и первый заместитель Павел Фрадков обсудили вопросы взаимодействия.
Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Об этом сообщает сайт главы государства.