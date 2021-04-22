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Абхазия Информ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Новости Четверг, 22 апреля 2021 20:00
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Состоялось III пленарное заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом Министров Республики Крым (Российская Федерация) под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и заместителя председателя Совета министров Республики Крым – постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгия Мурадова.

В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств обеих сторон.

Участники заслушали информацию о ходе реализации мероприятий программы сотрудничества 2020- 2021 гг., обсудили вопросы многовекторного сотрудничества на предстоящие три года в области торгово-экономического взаимодействия, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и архитектуры, туризма, образования и науки, культуры и культурного наследия, физической культуры и спорта.

В области торгово-экономического сотрудничества cтороны договорились продолжить практику презентаций своего экономического и инвестиционного потенциала в рамках ежегодно проводимых Ялтинского международного экономического форума и Абхазо-Российского делового форума, обмена бизнес–миссиями, изучения положительного опыта работы АО «Корпорация развития Республики Крым».

Обсуждая сферу экономики, стороны затронули вопросы оказания содействия в увеличении объема двусторонних поставок: из Республики Крым в Республику Абхазия – сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения; из Республики Абхазия в Республику Крым фруктов, в том числе цитрусовых культур (апельсины. мандарины, лимоны и другие) безалкогольных напитков, других продовольственных товаров и конкурентоспособных нерудных строительных материалов от производителей Республики Абхазия.

В сфере сельского хозяйства наметили приоритетные направления для инвестиций в области аквакультуры: рыболовства в водах Абхазии для крымских судов.

Стороны решили продолжить обмен опытом между Республикой Абхазия и Республикой Крым по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, а также по обмену информацией в сфере аква- и марикультуры.

Стороны также условились продолжать реализацию инвестиционного проекта ООО «Колос» по созданию завода по производству рыбной муки, рыбьего жира для животноводства, рыбных хозяйств и птицефабрик в Крыму.

В области транспорта согласились активизировать работу по организации грузопассажирского морского, автомобильного и паромного сообщения между Республикой Абхазия и Республикой Крым, а также по формированию логистических схем перевозок между республикой и регионом, в том числе с использованием возможностей российского круизного маршрута Сухум-Ялта.

Достигли предварительной договорённости об организации грузоперевозок судами RO-RO passenger ship (пассажирское накатное) по маршруту Керчь – Очамчира паромами.

В области культуры и культурного наследия стороны намерены продолжить разработку совместных проектов, включая обменные гастроли театров, профессиональных творческих коллективов, самодеятельных коллективов народного творчества, условились об организации профессионального общения между библиотечными специалистами Республики Абхазия и Республики Крым на основе прямых связей между учреждениями, об организации межмузейного сотрудничества. Стороны сочли важным осуществлять совместные научные исследования объектов археологии на территориях Абхазии и Крыма. В рамках межведомственного взаимодействия будет обсуждаться план по созданию Международной ассоциации городов античного наследия (МАГАН), в который войдут города Абхазии, унаследовавшие памятники античной истории.

Результатом встречи стало утверждение Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Кабинетом Министров Республики Абхазия на 2022-2024 годы.

План мероприятий утверждается каждые три года, объёмы договоренностей наращены, в новый документ вошли свыше 50 мероприятий, планируемых к выполнению на межведомственном уровне согласно разделению плана мероприятий по отраслям деятельности.

Ознакомиться с проектом Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Кабинетом Министров Республики Абхазия на 2022-2024 годы>>

Очередное заседание Комиссии пройдет во II квартале 2022 года в Республике Крым.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 22 апреля 2021 20:03

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