ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 65 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 257 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 65 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13375 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.