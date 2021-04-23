ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 65 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 257 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 65 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.