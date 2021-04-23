ТАЙНИКИ В ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Попытку незаконного ввоза 28 тыс. пачек сигарет, сокрытых под обшивкой грузового автомобиля, пресекли сотрудники Краснодарской таможни на российско-абхазской границе. Оперативные мероприятия таможенники провели совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Грузовой автомобиль под управлением 42-летнего гражданина Абхазии был остановлен для проверки на таможенном посту МАПП Адлер. Водитель пояснил, что следует в Россию для загрузки товарной партии продуктов питания. Однако в ходе осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

При последующем таможенном досмотре было установлено, что кузов транспортного средства по периметру обшит металлическими пластинами, демонтировав которые таможенники обнаружили с внешней стороны грузового отсека и в потолке автомобиля полости-ячейки, в которых были спрятаны пачки сигарет марок Business Class, «Тройка», Burn российского производства. На всей продукции отсутствовала обязательная маркировка, на часть товаров были нанесены абхазские акцизные марки.

Контрабандная табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.