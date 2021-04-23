ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НАЛАЖИВАНИИ БОЛЕЕ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КРЫМОМ

Приветствуя гостей, глава туристического ведомства выразил заинтересованность Абхазии в налаживании более тесного сотруднического с Крымом.

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба принял участие в III заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым. Участники заседания обсудили взаимодействие в различных сферах.

«Безусловно, Республика Абхазия и Крым являются конкурентами в туристической отрасли, но это не мешает налаживать дружеские, добрососедские отношения», – сказал министр.

Хишба также обратил внимание на то, что у Республики Абхазия и Республикой Крым давние исторические связи.



«Крым в советское время был одним из ведущих туристических регионов, как и Абхазия, которая была любимым курортом у граждан Советского союза», – отметил он.



Стороны выразили готовность подписать Соглашение между Министерством туризма Абхазии и Министерством курортов и туризма Крыма.



«Абхазия заинтересована в налаживании более тесного сотрудничества с Крымом», – сказал министр.

В ходе заседания Хишба также детально изложил основные направления в туристической отрасли республики и рассказал о планах на ближайший период.

Он также пригласил гостей на Первый туристический форум «Абхазия-страна души», которая пройдет в мае текущего года в Сухуме.



Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.

Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.