ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НАЛАЖИВАНИИ БОЛЕЕ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КРЫМОМ
Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба принял участие в III заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым. Участники заседания обсудили взаимодействие в различных сферах.
Приветствуя гостей, глава туристического ведомства выразил заинтересованность Абхазии в налаживании более тесного сотруднического с Крымом.
«Безусловно, Республика Абхазия и Крым являются конкурентами в туристической отрасли, но это не мешает налаживать дружеские, добрососедские отношения», – сказал министр.
Хишба также обратил внимание на то, что у Республики Абхазия и Республикой Крым давние исторические связи.
«Крым в советское время был одним из ведущих туристических регионов, как и Абхазия, которая была любимым курортом у граждан Советского союза», – отметил он.
Стороны выразили готовность подписать Соглашение между Министерством туризма Абхазии и Министерством курортов и туризма Крыма.
«Абхазия заинтересована в налаживании более тесного сотрудничества с Крымом», – сказал министр.
В ходе заседания Хишба также детально изложил основные направления в туристической отрасли республики и рассказал о планах на ближайший период.
Он также пригласил гостей на Первый туристический форум «Абхазия-страна души», которая пройдет в мае текущего года в Сухуме.
Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.
Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.