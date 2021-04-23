 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НАЛАЖИВАНИИ БОЛЕЕ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КРЫМОМ

Новости Пятница, 23 апреля 2021 11:20
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НАЛАЖИВАНИИ БОЛЕЕ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КРЫМОМ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба принял участие в III  заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым. Участники заседания обсудили  взаимодействие в различных сферах.

Приветствуя гостей, глава туристического ведомства выразил заинтересованность Абхазии в налаживании более тесного сотруднического с Крымом.

«Безусловно, Республика Абхазия и Крым являются конкурентами в туристической отрасли, но это не мешает  налаживать дружеские, добрососедские отношения», – сказал министр.

Хишба также обратил внимание на то, что у  Республики Абхазия и Республикой  Крым давние исторические связи.

«Крым в советское время был одним из ведущих туристических регионов, как и Абхазия, которая была любимым курортом у граждан  Советского союза», – отметил он.

Стороны выразили готовность подписать Соглашение между Министерством туризма Абхазии и Министерством курортов и туризма Крыма.

«Абхазия заинтересована в налаживании более тесного сотрудничества с Крымом», – сказал министр.

В ходе заседания Хишба также детально изложил основные направления в туристической отрасли республики и рассказал о планах на ближайший период. 

Он также пригласил гостей на Первый туристический форум «Абхазия-страна души», которая пройдет в мае текущего года в Сухуме.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.

Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 11:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАЙНИКИ В ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕ ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.