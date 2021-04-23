ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент ТПП Тамила Мерцхулава приняла участие в очередном III-м рабочем заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с Республикой Крым (Российская Федерация) в г. Сухум. Соответствующее Соглашение об этом подписано между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым 15 апреля 2016 года.

Выступая на заседании Тамила Мерцхулава с сожалением констатировала, что о сколь-либо значимых результатах пока говорить не приходится.

Она напомнила, что в рамках определения новых направлений сотрудничества между представителями деловых кругов было заключено соглашение между нашими Торгово-промышленным палатами, утверждено положение и подписан протокол о создании Крымско-Абхазского Делового совета по развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.



С абхазской стороны был сформирован состав нашей части Делового совета, в который вошли предприниматели заинтересованные или уже готовые к сотрудничеству с крымскими коллегами.



Президент ТПП подчеркнула, что за отчетный период произошли структурные изменения в руководстве Союза ТПП Республики Крым, утвержден новый глава палаты. В связи с карантинными мерами вызванными пандемией, отношения с палатой на время были приостановлены.



– Торгово-промышленная палата Абхазии неоднократно мониторила проведение выставочных мероприятий на территории Республики Крым с целью участия в них, но в связи с эпидемиологической ситуацией, в отчетный период мы не смогли ознакомиться с планом выставочных мероприятий и, как следствие, не смогли принять участие в таких выставках как «РосЭкспоКрым» и «АгроЭкспоКрым», – констатировала Тамила Мерцхулава.



Она напомнила, что по линии сотрудничества с Торгпредством РФ в Абхазии в адрес палаты был направлен список, в который вошли 13 крымских предприятий, разных сфер деятельности, заинтересованных в установлении бизнес-контактов с абхазскими предпринимателями и выходе на абхазский рынок. Это производители вина, пива, безалкогольных напитков, косметики, пневматического оборудования, научных приборов, запчастей для с/х техники, сварочного оборудования.



Но, к сожалению, по итогам проведенной палатой работы по информированию абхазских предпринимателей, торговых компаний, районных сельхозуправлений, заинтересованных в сотрудничестве не нашлось, по причине уже действующих контрактов по поставкам схожих товаров, а главное производимых в самой Абхазии.



– Согласно Плану мероприятий считаем необходимым продолжить работу по пункту 1.3. по обмену коммерческими предложениями о торговом потенциале предприятий, о перспективных и инвестиционных проектах и площадках обеих республик. По нашему мнению, также стоит содействовать в организации поставок из Абхазии в Крым фруктов, цитрусовых, безалкогольных напитков и других товаров (Пункт 1.6). Со своей стороны мы готовы продолжить практику обмена бизнес-миссиями с целью организации презентаций предпринимательской деятельности и проведения В2В переговоров, – отметила президент ТПП.



Тамила Мерцхулава напомнила, что согласно таможенной статистики, товарооборот между Крымом и Абхазией не велик. В 2020 году он составил 263 тыс долларов США за счет импортных операций (за апрель-октябрь). В основном – это поставка готовой мясной продукции и мясных субпродуктов. (В 2019 году показатели по импорту – более 400 тыс. долларов США).



По результатам договорённостей с коллегами, мы готовы оказать содействие в организации ярмарки продукции крымских предприятий для последующих их поставок в Абхазию.





– Мы считаем, что сотрудничество должно развиваться поступательно, мы открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть любые предложения и возможность совместной их реализации, – сказала в заключении Тамила Мерцхулава.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.