В заседании принял участие спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия. На заседание Совета были приглашены парламентские делегации, являющиеся членами ЮРПА и ранее входившие в состав Ассоциации.

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации, приуроченное к 20-летию ее создания. Заседание прошло в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

На заседании отмечалось, что за прошедшие годы проведено 33 Конференции ЮРПА, проведена большая работа по созданию и совершенствованию законодательной базы, касающейся социальной, экономической и культурной сфер жизни, накоплен значительный законотворческий опыт, сложились традиции межпарламентскoгo сотрудничества.

Также темой встречи парламентариев была обозначена реализация Послания Президента России Федеральному Собранию РФ 2021 года, с учетом специфики деятельности законодательных органов власти регионов Юга России.

Как сообщил член делегации – руководитель Аппарата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания, перед началом заседания Совета ЮРПА его участники – главы всех парламентских делегаций, посетили народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Они совершили возложение цветов к мемориалу и осмотр экспозиций музейного комплекса.

В ходе юбилейных мероприятий происходили различные контакты и рабочие встречи спикера Парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия со своими коллегами.

В частности, во время дружеской встречи Валерия Кварчия с Владимиром Константиновым – председателем Государственного Совета Республики Крым, обсуждались вопросы парламентского взаимодействия по реализации задач, которые ставятся в рамках развития сотрудничества Республики Абхазия с Крымом.

Спикер Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края – председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко, возглавляющий комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, также обменялись своими мнениями по ряду актуальных тем межпарламентского взаимодействия.

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия дал видео-интервью средствам массовой информации, освещавшим проходившие мероприятия.

В настоящее время в состав ЮРПА входят постоянные члены: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Законодательное Собрание Краснодарского края, Государственный совет Республики Крым, Законодательное Собрание Ростовской области, Законодательное Собрание города Севастополя. Ассоциированными членами ЮРПА являются: Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Дума Ставропольского края.

Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.