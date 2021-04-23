 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ КВАРЧИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ЮГА РОССИИ

Новости Пятница, 23 апреля 2021 18:42
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ КВАРЧИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, участвующий в мероприятиях, посвященных 20-летию со дня образования Южно-Российской Парламентской Ассоциацией, которые в эти дни проходят в Ростове-на-Дону, поздравил парламентариев Юга России с юбилеем ЮРПА.

В своем поздравлении Валерий Кварчия обратился к Председателю Законодательного Собрания Ростовской области Александру Ищенко:

«Уважаемый Александр Валентинович! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием образования Южно-Российской Парламентской Ассоциации!

Созданная 25 апреля 2001 года в Ростове-на-Дону Южно-Российская Парламентская Ассоциация за минувшие годы накопила большой опыт по формированию и совершенствованию законодательства. Объединив вокруг единых целей и задач усилия парламентов Южного Федерального округа ЮРПА укрепилась в статусе авторитетной и эффективной формы парламентского сотрудничества, способствующей обеспечению стабильности и процветанию Российской Федерации, развитию межпарламентских связей.

30 сентября 2005 года Парламент Республики Абхазия был принят в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства.

Все годы участия в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия чувствовали теплое дружеское отношение своих российских коллег, их поддержку в решении самого широкого спектра вопросов. В частности, в 2006 году, ещё до признания суверенитета и независимости Республики Абхазия Российской Федерацией, которое состоялось 26 августа 2008 года, мы получили поддержку нашего Обращения о признании независимости от органов законодательной власти республик Северного Кавказа, краёв и областей юга России. Мы также подчеркиваем важность опыта законотворческой работы, приобретенного нами на различных площадках ЮРПА.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация встречает свое 20-летие уверенно, не смотря на трудности и вызовы, которые преодолеваются объединёнными усилиями всех ее членов.

Уверен, что ваш профессионализм и чувство ответственности и в дальнейшем будут служить интересам ваших регионов и всей России.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в вашей многогранной государственной деятельности».

Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания. 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 18:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.