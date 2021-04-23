ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ КВАРЧИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, участвующий в мероприятиях, посвященных 20-летию со дня образования Южно-Российской Парламентской Ассоциацией, которые в эти дни проходят в Ростове-на-Дону, поздравил парламентариев Юга России с юбилеем ЮРПА.

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием образования Южно-Российской Парламентской Ассоциации!

Созданная 25 апреля 2001 года в Ростове-на-Дону Южно-Российская Парламентская Ассоциация за минувшие годы накопила большой опыт по формированию и совершенствованию законодательства. Объединив вокруг единых целей и задач усилия парламентов Южного Федерального округа ЮРПА укрепилась в статусе авторитетной и эффективной формы парламентского сотрудничества, способствующей обеспечению стабильности и процветанию Российской Федерации, развитию межпарламентских связей.

30 сентября 2005 года Парламент Республики Абхазия был принят в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства.

Все годы участия в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия чувствовали теплое дружеское отношение своих российских коллег, их поддержку в решении самого широкого спектра вопросов. В частности, в 2006 году, ещё до признания суверенитета и независимости Республики Абхазия Российской Федерацией, которое состоялось 26 августа 2008 года, мы получили поддержку нашего Обращения о признании независимости от органов законодательной власти республик Северного Кавказа, краёв и областей юга России. Мы также подчеркиваем важность опыта законотворческой работы, приобретенного нами на различных площадках ЮРПА.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация встречает свое 20-летие уверенно, не смотря на трудности и вызовы, которые преодолеваются объединёнными усилиями всех ее членов.

Уверен, что ваш профессионализм и чувство ответственности и в дальнейшем будут служить интересам ваших регионов и всей России.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в вашей многогранной государственной деятельности».

Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.