ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По данным докладов, программы Минздрава профинансированы с 1 января 2021 года на 62,7 млн рублей. От общего объёма средств, заложенных на реализацию программ в сфере здравоохранения на год, уже выделено 30 %.



К примеру, на покрытие потребности программы по лечению граждан за пределами Республики Абхазия направленно с начала года 11 млн рублей для лечения 101 гражданина.

Стартовала также программа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: из 50 млн рублей, заложенных в республиканский бюджет выделено Минфином свыше 12 млн рублей.



Помимо этого, дополнительно на основании отдельных решений с января по апрель на цели, связанные защитой населения от коронавирусной инфекции выделено 78,5 млн рублей.



Участники обсудили и проблемы сферы здравоохранения, медикаментозного обеспечения ЛПУ и граждан.



Минздравом отмечено, что в прошлом году образовался дефицит средств по программам, связанным с лечением больных туберкулёзом и сахарным диабетом.



Премьер-министр поручил эффективнее координировать взаимоотношения ведомств в части осуществления закупки препаратов и расходных материалов, отслеживать плановое распределение ресурсов по лечебным учреждениям, гибко и оперативно реагировать на дефициты и изменения потребностей.



«От качества подхода к реализации программ Минздрава зависят жизни наших граждан. Важно предупреждать проблемы, опережать прогнозы расходов для того, чтобы получатели медицинской помощи не ощущали неудобств и не ожидали положенного им содействия длительное время. При этом обращайте внимание на основные аспекты при организации работы: качественные закупки и надёжные поставщики», – завершил Александр Анкваб.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.