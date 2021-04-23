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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕОРГИЕМ МУРАДОВЫМ

Новости Пятница, 23 апреля 2021 18:49
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕОРГИЕМ МУРАДОВЫМ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с заместителем председателя Совета министров Республики Крым – постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

Анкваб и Мурадов тепло поприветствовали друг друга, обсудили развитие многосторонних отношений с Крымом. Мурадов рассказал главе абхазского правительства об итогах работы межправительственной комиссии, заседанием которой утверждена новая многоотраслевая программа. 

По словам сопредседателей комиссии Беслана Джопуа и Георгия Мурадова стороны намерены осуществлять тесные контакты вне очередных заседаний, реализовывать проекты в дополнение основного плана мероприятий. 

Георгий Мурадов: «Спасибо большое Вам за дружбу, которая длится десятилетия и продолжается в настоящее время. Вчера мы провели все основные мероприятия, направленные на благо нашего сотрудничества, наметили долгосрочные планы и обсудили, что мы должны доделать в этом году. 

Приглашаем Вас на Ялтинский международный экономический форум, который планируется провести в октябре. Приедут представители многих стран. Особенностью форума является то, что он включает много компонентов политического и международного содержания. Это та площадка, где можно работать не только по экономическим, но и политическим вопросам.

Мы благодарны, что здесь, в Абхазии, продуктивно существует и работает клуб друзей Крыма, который находится в сотрудничестве с международной ассоциацией друзей Крыма. Таким образом, друзья Абхазии – друзья Крыма, а друзья Крыма – друзья Абхазии. Такая общественная поддержка очень важна. Мы создаем платформу для широкого восприятия независимости Абхазии, а также российского статуса Крыма через общественное мнение».

Александр Анкваб: «Не лишним будет повторить, когда Вы были в правительстве Москвы, сделали для Абхазии очень много добрых дел, и мы об этом помним. Очень уважаем и ценим Вас.

Точек соприкосновения очень много, это – экономика, наука, образование, спорт. Есть то, что интересно и крымской стороне, и нам. Мы не видим Крым своим курортным соперником, наоборот, мы будем учиться друг у друга. В Крыму есть свой опыт приема гостей, у нас – свой. Мы за такие отношения, которые при вашей прямой поддержке, все больше укрепляются.

Я считаю работу плодотворной с точки зрения эффективности, это вселяет оптимизм, без которого нам не жить. Согласен, 2020 год оказался очень сложным, много человеческих трагедий. Но мы, преодолевая трудности, будем идти дальше. Думаю, наша с Вами работа в рамках наших дружеских, братских отношений, позволит добиться полезных результатов, которые будут существенными для наших граждан».

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 18:55

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