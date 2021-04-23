АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Во встрече приняли участие начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.