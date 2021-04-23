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Абхазия Информ

ЕС И ПРО ООН ДОСТАВИЛИ В АБХАЗИЮ 35 000 ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:06
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ЕС И ПРО ООН ДОСТАВИЛИ В АБХАЗИЮ 35 000 ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ.Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО ООН), в рамках Программы Европейского добрососедства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе Европейского союза и ООН, доставила в Абхазию 35 000 доз вакцины против пастереллёза и эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота. Эти вакцины будут распределены между районными ветеринарными службами для реализации ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий.

Распространение болезней животных является одной из основных причин, препятствующих развитию животноводческого сектора в Абхазии. Поэтому вакцинация является важной мерой, которая поможет владельцам защитить свой крупнорогатый скот от этих двух болезней.

С прошлого года ЕС и ФАО объединяют усилия для поддержки абхазских фермеров в борьбе с двумя этими болезнями, которые могут негативно сказаться на животноводстве. Эта поддержка особенно важна в условиях пандемии, когда крайне важно повысить устойчивость мелких фермеров и животноводов.

«Вакцинация – важная мера, которая поможет животноводам защитить свой скот от этих двух болезней. В прошлом году мы также доставили 15 000 доз вакцины, чтобы поддержать Ветеринарную службу в ее усилиях по предотвращению распространения этих болезней», - г-жа Кыял Арабаева, руководитель проектного офиса ФАО в Сухуме.

С 2016 года при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) в рамках программного компонента «Создание благоприятных условий для защиты здоровья лесов, растений и животных» ФАО также оказывает техническую помощь в борьбе с вредителями и болезнями, которые поражают абхазские леса, сельскохозяйственные культуры и домашний скот, включая таких известных вредителей как мраморный клоп, пальмовый долгоносик, американская белая бабочка и самшитовая огневка.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООН (ФАО)

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Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:12

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