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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ОБ АБХАЗИИ – ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:19
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ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ОБ АБХАЗИИ – ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. 4 - 8 мая в Абхазии стартует Международный фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Выставка фотографий пройдет в Центральном выставочном зале, в Сухуме, ул. Лакоба, 31.

В 2020 и 2021 годах дважды проходил фотоконкурс «Абхазия в фокусе». Из 1000 работ 120 конкурсантов на выставку было отобрано 76 фотографий по категориям: Портрет современника, Окружающая среда, Повседневная жизнь и Новости.

На выставке пройдет церемония награждения победителей II конкурса, имя обладателя Гран-при будет объявлено впервые.

В жюри фотоконкурса – профессионалы из Абхазии, России и Франции.

Конкурс проходит при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Амшра» и Министерства культуры Республики Абхазия.

Отраслевой партнёр конкурса Союз журналистов РА.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:20

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