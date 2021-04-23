ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия вынесено постановление об объявлении в розыск бывшего министра по репатриации Республики Абхазия Дбар Беслана Андреевича 1958 г.р., уроженца с.Калдахвара Гудаутского района, жителя с. Блабырхуа Гудаутского района и директора ООО «РемСтрой2012» Лакербая Амирана Георгиевича 1965 г.р., уроженеца с.Моква Очамчырского района, жителя г.Сухум, обвиняемых по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.156 и ст. 294 Уголовного Кодекса Республики Абхазии.

23 марта 2021 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра по репатриации Республики Абхазия Дбар Беслана Андреевича по факту служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая Амираном Георгиевичем и инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Денисом Романовичем на основании материалов, поступивших из Управления по надзору за исполнением законодательства РА.

Дбар Б.А., являясь должностным лицом - Министром по репатриации Республики Абхазия, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в частности в соответствии с Положением «О Министерстве по репатриации РА» правом на распоряжение средствами государственного бюджета, выделенных на содержание Министерства по репатриации, и средствами внебюджетного Фонда репатриации РА, в период с 20 августа 2018 года по 24 апреля 2020 года, используя свое служебное положение, совершил служебный подлог и, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. и инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Д.Р., реализуя умысел на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, путем обмана, во исполнение якобы ранее подписанного договора подряда от 28 апреля 2017 года на производство работ «Наружные сети водопровода и канализации в коттеджном поселке с. Мачара Гулрыпшского района ул. Дальская», составили заведомо подложную исполнительную документацию - акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, подписанные со стороны Генерального подрядчика Лакербая А.Г., технического надзора - Кове Д.Р. и Заказчика - Дбар Б.А., в которых продублировали виды ранее выполненных РУП «Аибга» в период с 2013 по 2014гг. работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации коттеджного поселка в с. Мачара Гулрыпшского района.

На основании подложных исполнительных документов, министром по репатриации РА Дбар Б.А. в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года были изданы приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств ООО «РемСтрой 2012» и за указанный период на расчетные счета Общества в КБ «Универсал-Банк» за №40702810800000000915 и в КБ «Амра-Банк» за №40702810900000000437 перечислено 25 296 598 руб, которые разновременно были обналичены по чеку Лакербая А.Г. и обращены в собственность последнего совместно с Кове Д.Р. и министром Дбар Б.А.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Во встрече приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, Первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.