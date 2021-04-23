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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:27
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В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА по материалам проверки сообщения о преступлении, поступившего из Управления собственной безопасности МВД РА, возбуждено уголовное дело в отношении начальника Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел РА Габния Муртаза Руслановича по части 1 статьи 288 УК РА, по факту превышения должностных полномочий, совершенного при следующих обстоятельствах:

26 марта 2021 года примерно в 20:41 час Габния М.Р., прибыв по месту работы в специальный приемник-распределитель МВД РА, действуя умышленно, в отсутствие постановления суда о приостановлении постановления об административном аресте либо замены административного ареста на штраф, из личной заинтересованности в силу сложившихся добрососедских отношений, освободил из камеры №3 СПР МВД РА Когония Милора Бесиковича, административно арестованного сроком на 15 суток на основании постановления Сухумского городского суда от 22 марта 2021 года, после чего в тот же день на принадлежащей ему автомашине марки «Инфинити» регистрационный знак Н707ЕЕ АВН отвез последнего по месту жительства по адресу г.Сухум ул..Киараз д.17 кв. 18, тем самым нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя  Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:31

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