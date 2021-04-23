В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

26 марта 2021 года примерно в 20:41 час Габния М.Р., прибыв по месту работы в специальный приемник-распределитель МВД РА, действуя умышленно, в отсутствие постановления суда о приостановлении постановления об административном аресте либо замены административного ареста на штраф, из личной заинтересованности в силу сложившихся добрососедских отношений, освободил из камеры №3 СПР МВД РА Когония Милора Бесиковича, административно арестованного сроком на 15 суток на основании постановления Сухумского городского суда от 22 марта 2021 года, после чего в тот же день на принадлежащей ему автомашине марки «Инфинити» регистрационный знак Н707ЕЕ АВН отвез последнего по месту жительства по адресу г.Сухум ул..Киараз д.17 кв. 18, тем самым нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.