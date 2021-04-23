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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:37
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

На встрече обсудили ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19.

Аслан Бжания сообщил о готовности Абхазии обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. Как отметил глава государства, медицинские учреждения страны готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь.

Анна Попова сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия нового туристического сезона.

Президент Абхазии выразил благодарность Роспотребнадзору за оказываемую поддержку в борьбе с новым коронавирусом. На встрече было отмечено, что между российскими и абхазскими эпидемиологами установлено успешное взаимодействие.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:39

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