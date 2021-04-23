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Абхазия Информ

В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:42
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В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии прошло совещание с участием руководства центрального аппарата и всех районных подразделений. По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, необходимо в крайне сжатые сроки мобилизовать все имеющиеся силы и средства для обеспечения безопасного отдыха  максимального числа  потенциальных туристов.   

В этой связи в течение месяца во всех подразделениях МЧС Абхазии будут проводиться учения по профильным направлениям. В первую очередь речь идет об отработке навыков при спасательных операциях на воде и в горной местности. В этой связи конкретные задачи поставлены перед  горно-спасательным отрядом и государственной инспекцией по маломерным судам МЧС РА.

Медицинское управление спасательного ведомства   проведет занятия в рамках борьбы с последствиями распространения пандемии коронавируса  в том числе и с привлечением санитарной авиации.

Центру управлениями силами МЧС Абхазии  поставлена задача разработать сценарий учений, максимально усложненный, с большим количеством вводных, а также учитывающий все нюансы  окружающего ландшафта как в горной местности, так и в морской акватории республики.

Управлению государственной противопожарного надзора МЧС РА надлежит провести проверку объектов  курортной сферы на предмет их соответствия  стандартам противопожарной безопасности  и наличия  средств пожаротушения.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:43

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