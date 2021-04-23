 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КРАСНОДАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

Новости Пятница, 23 апреля 2021 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
В КРАСНОДАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. По приглашению главы города Евгения Первышова в мероприятиях принимают участие представители Администрации г. Сухум во главе с Бесланом Эшба.

Делегация Администрации Сухума возложила цветы к Вечному огню в память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Гостей из Сухума сопровождал заместитель главы города Краснодар Антон Смертин.

Гостям из Абхазии провели экскурсию по центру Краснодара. В этом же историческом месте находится и музей Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына. В музее делегацию Сухума приветствовали глава города Краснодар Евгений Первышов и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Сегодня же состоялась торжественная церемония передачи экспонатов от администрации Сухума музею для выставки «Города-побратимы: эволюция партнерства».

Глава города Краснодар Евгений Первышов отметил, что рад видеть друзей из Сухума не в онлайн режиме, и в шутку добавил, что​ благодаря их визиту в Краснодаре появилось сухумское солнце.

«Уверен, теплые и солнечные дни, которые вы привезли в столицу Кубани, будут на протяжении всего весенне-летнего периода. Мы устали от дождей, и, наверное, благодаря вашему визиту появилось у нас солнце сухумское красивое, и я уверен, это солнце будет светить нам всегда. Рады приветствовать в главном краевом музее. Мы сейчас находимся в выставочном зале, где представлено шесть городов-побратимов и непосредственно ваш вклад в наши побратимские связи станет уже седьмым. Нас связывает долгая и тесная дружба. Хочу напомнить, что в следующем году будет юбилейная дата – десять лет после того, как мы с вами подписали побратимские соглашения. Рады вас видеть не в онлайн-режиме. Для нас это большая честь», – сказал Первышов.

Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что Сухум настроен и дальше углублять и развивать отношения и взаимодействие с городом Краснодаром по всем направлениям.

«Для нас большая честь побывать в побратимом городе Краснодаре. Почти десять лет назад, в ноябре 2012 года, на российско-абхазском Деловом форуме было подписано соглашение. И до этого, конечно, у нас дружеские связи развивались, но соглашение стало дополнительным стимулом для установления побратимских отношений. Город Сухум настроен и дальше углублять и развивать эти отношения и взаимодействие по всем направлениям – экономика, культура, спорт, здравоохранение. Нас связывает с вами большая дружеская, братская история, еще и соседская. Просим вас принять в дар эти предметы, которые также пополнят ваш музей и будут знакомить посетителей с абхазской культурой, с абхазским бытом», – сказал Беслан Эшба.

Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику переданы герб и флаг города Сухум, национальные женский и мужской костюмы, альбомы, картины и фото, рассказывающие про историю Сухума, а также фото руководителя города подписавшего соглашение об установлении побратимских отношений с г. Краснодар.

Сухум и Краснодар являются городами-побратимами с 2012 года. Соглашение подписали Алиас Лабахуа и Владимир Евланов.

«Наш музей связывают тесные культурные контакты с Государственным сухумским историческим музеем, Пицундским государственным музеем-заповедником. И в течение многих лет наши сотрудники принимают активное участие в научных археологических международных конференциях, проводимых в Сухуме. И ученые из научных центров Сухума принимают активное участие в наших научных конференциях. Несмотря на то, что в прошлом году была пандемия, значительная делегация из города Сухум приехала в Краснодар и приняла участие в наших «Анфимовских чтениях». Будем в дальнейшем прорабатывать вопрос по обмену выставками между регионами по истории и культуре Краснодарского края и Республики Абхазия. Будем работать в том направлении, чтобы жители края ознакомились с культурой Абхазии. Артефакты, которые переданы музею, займут достойное место в постоянной экспозиции городов-побратимов», – сказала и. о. гендиректора музея имени Фелицына Нафсет Хут.

Затем абхазскую делегацию пригласили на выставку «Города-побратимы – эволюция партнерства» Экскурсию для них провела научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Екатерина Широкова. В музее представлены стенды городов-побратимов Краснодара. Среди них Феррара (Италия), Таллахасси (США), Бургас (Болгария), Карлсруэ (ФРГ), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция).

Первое официальное соглашение о побратимстве между городами в 1944 году подписали российский Сталинград, ныне Волгоград, и английский Ковентри. Оба города были сильно разрушены в ходе второй мировой войны.

Сегодня существует Федерация породненных городов мира со штаб-квартирой в Париже, в которой состоят более 3 500 городов из 160 стран мира.

Гостям из Абхазии также показали экспозиции, посвященные истории Краснодара, истории ВОВ, регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына создан в 1879 году и является одним из первых музеев на Северном Кавказе.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 апреля 2021 19:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.