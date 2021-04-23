В КРАСНОДАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. По приглашению главы города Евгения Первышова в мероприятиях принимают участие представители Администрации г. Сухум во главе с Бесланом Эшба.

Гостям из Абхазии провели экскурсию по центру Краснодара. В этом же историческом месте находится и музей Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына. В музее делегацию Сухума приветствовали глава города Краснодар Евгений Первышов и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Сегодня же состоялась торжественная церемония передачи экспонатов от администрации Сухума музею для выставки «Города-побратимы: эволюция партнерства».

Глава города Краснодар Евгений Первышов отметил, что рад видеть друзей из Сухума не в онлайн режиме, и в шутку добавил, что​ благодаря их визиту в Краснодаре появилось сухумское солнце.

«Уверен, теплые и солнечные дни, которые вы привезли в столицу Кубани, будут на протяжении всего весенне-летнего периода. Мы устали от дождей, и, наверное, благодаря вашему визиту появилось у нас солнце сухумское красивое, и я уверен, это солнце будет светить нам всегда. Рады приветствовать в главном краевом музее. Мы сейчас находимся в выставочном зале, где представлено шесть городов-побратимов и непосредственно ваш вклад в наши побратимские связи станет уже седьмым. Нас связывает долгая и тесная дружба. Хочу напомнить, что в следующем году будет юбилейная дата – десять лет после того, как мы с вами подписали побратимские соглашения. Рады вас видеть не в онлайн-режиме. Для нас это большая честь», – сказал Первышов.

Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что Сухум настроен и дальше углублять и развивать отношения и взаимодействие с городом Краснодаром по всем направлениям.

«Для нас большая честь побывать в побратимом городе Краснодаре. Почти десять лет назад, в ноябре 2012 года, на российско-абхазском Деловом форуме было подписано соглашение. И до этого, конечно, у нас дружеские связи развивались, но соглашение стало дополнительным стимулом для установления побратимских отношений. Город Сухум настроен и дальше углублять и развивать эти отношения и взаимодействие по всем направлениям – экономика, культура, спорт, здравоохранение. Нас связывает с вами большая дружеская, братская история, еще и соседская. Просим вас принять в дар эти предметы, которые также пополнят ваш музей и будут знакомить посетителей с абхазской культурой, с абхазским бытом», – сказал Беслан Эшба.

Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику переданы герб и флаг города Сухум, национальные женский и мужской костюмы, альбомы, картины и фото, рассказывающие про историю Сухума, а также фото руководителя города подписавшего соглашение об установлении побратимских отношений с г. Краснодар.

Сухум и Краснодар являются городами-побратимами с 2012 года. Соглашение подписали Алиас Лабахуа и Владимир Евланов.

«Наш музей связывают тесные культурные контакты с Государственным сухумским историческим музеем, Пицундским государственным музеем-заповедником. И в течение многих лет наши сотрудники принимают активное участие в научных археологических международных конференциях, проводимых в Сухуме. И ученые из научных центров Сухума принимают активное участие в наших научных конференциях. Несмотря на то, что в прошлом году была пандемия, значительная делегация из города Сухум приехала в Краснодар и приняла участие в наших «Анфимовских чтениях». Будем в дальнейшем прорабатывать вопрос по обмену выставками между регионами по истории и культуре Краснодарского края и Республики Абхазия. Будем работать в том направлении, чтобы жители края ознакомились с культурой Абхазии. Артефакты, которые переданы музею, займут достойное место в постоянной экспозиции городов-побратимов», – сказала и. о. гендиректора музея имени Фелицына Нафсет Хут.

Затем абхазскую делегацию пригласили на выставку «Города-побратимы – эволюция партнерства» Экскурсию для них провела научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Екатерина Широкова. В музее представлены стенды городов-побратимов Краснодара. Среди них Феррара (Италия), Таллахасси (США), Бургас (Болгария), Карлсруэ (ФРГ), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция).

Первое официальное соглашение о побратимстве между городами в 1944 году подписали российский Сталинград, ныне Волгоград, и английский Ковентри. Оба города были сильно разрушены в ходе второй мировой войны.

Сегодня существует Федерация породненных городов мира со штаб-квартирой в Париже, в которой состоят более 3 500 городов из 160 стран мира.

Гостям из Абхазии также показали экспозиции, посвященные истории Краснодара, истории ВОВ, регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына создан в 1879 году и является одним из первых музеев на Северном Кавказе.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.