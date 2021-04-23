221 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ОТ COVID-19
Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 322 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 65 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 38 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
В Гагрской ЦРБ скончалась пациентка 84 лет. У женщины была выявлена новая коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка умерла 22 апреля.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14247 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13375 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.