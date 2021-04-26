ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ

Преступление, в котором подозревается гражданин Циколия, имело место на набережной Махаджиров, когда последний пытался похитить рюкзак с личными вещами потерпевшей, но по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца.

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел задержан житель г. Сухум Циколия Кахабер Элгуджович 1989 г.р.

Скрываясь от преследования, мужчина выбросил похищенное имущество в море, сумма ущерба составила 82.000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 через ч. 3 ст. 29 УК РА.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного при обследования жилища гражданина Циколия сотрудниками милиции обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм, переделанный из охолощённого в боевой. По факту изъятия огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РА.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД РА.