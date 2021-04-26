УПАЛ СО СКАЛЫ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Житель республики 1993 года рождения упал с 30 метровой высоты отвесного обрыва в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

Чрезвычайное происшествие произошло в районе крепости Уаз-Абаа (Замок феодала). Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 36 минут. На место ЧП были направлены подразделения горно-спасательного отряда и медицинского управления МЧС Абхазии.

По прибытии спасателей пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, на носилках он был доставлен до автотрассы, а затем транспортирован в Республиканскую больницу города Сухума.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.