УСПЕХИ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Это первый выездной турнир для наших юных баскетболисток, в котором они заняли призовое третье место. Лучшим игроком команды признана Квициния Марина.

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. 24-25 апреля в Лабинске прошло первенство МО по баскетболу среди девочек 2009-2010 г.р., посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняла участие команда г. Сухум.

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С 23-25 апреля в Москве, в спортивном комплексе «Самбо-70» прошли XI Международные соревнования по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов Российской Федерации, а так же из Республики Беларусь, Донецкой народной республики и Абхазии, принимающей участие в нем уже четвертый год подряд.

Наша команда была представлена 4-мя юными спортсменами из г. Сухум.

Один из спортсменов – Нестор Аристава, одержавший 5 побед в весовой категории до 42 кг, был награждён специальной поощрительной медалью за 5 место.

Другим нашим юным дзюдоистам, Гуния Сандро, Гилязетдинову Вагиду и Николь Гоциридзе, одержавшим по несколько побед, не удалось вмешаться в борьбу за призовые места.

Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.