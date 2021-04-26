ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Гудауте прошло первенство по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 г.р.
Сухум представляли воспитанники секции по вольной борьбе «Управления по делам молодежи и спорта» Администрации столицы.
Сухумские борцы заняли призовые места:
1 место – Адлейба Максим 41кг (тренер Размик Аллобян);
1 место – Гемуа Луман 44 кг ; 1 место – Киут Леон 62 кг (тренер Тимур Джопуа).
2-е место – Акаба Нестор 38 кг; 3-е место – Цвижба Батал 38 кг; 2-е место – Адлейба Астан 44 кг; 2-е место – Чолария Данил 68 кг (тренеры Берая Игорь и Хашба Мераб).