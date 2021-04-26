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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО»

Новости Понедельник, 26 апреля 2021 17:46
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СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО»

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) дала старт Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» для детей от 7 до 16 лет. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) дала старт Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Новую инициативу службы озвучила глава «Росприроднадзора» Светлана Радионова журналистам в Москве.

«Мы уверены, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового – ответственного поколения. Все мы дышим одним воздухом и пьем одну воду, при этом, постоянно повышая требовательность к ресурсам природы. Но требования мы, прежде всего, должны предъявлять себе. Потому что здоровье и благополучие зависит от состояния окружающей среды напрямую. Чтобы природа не стала лимитирующим фактором развития, самое время позаботиться о ней. Это наш главный принцип и долг. И здесь нет ролей второстепенных: сколько тебе лет, где ты живешь и чем занимаешься – значения не имеет. Это одновременно и масштабная, и глубокая миссия. Тех, кто ее на себя берёт, мы готовы поддержать. А чтобы заботиться об экологии было интересно даже ученикам начальных классов, мы предусмотрели популярные форматы для реализации идей, инициатив, как для персонального, так и для группового участия», – заявила Светлана Радионова.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого», призвана повысить экологическую культуру и сознательность молодежи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку, используя увлекательные и понятные им форматы, например, как флеш-мобы или челленджи.

Среди основных задач премии – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков.

Участвовать в премии могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет, которые проживают как на территории России, так и за ее пределами.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта премии: https://экологияделокаждого.рф

Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией о номинациях.

Приём конкурсных работ продлится до 1 октября 2021 года. После работы конкурсной комиссии и подсчёта голосов «народного жюри» (наибольшего числа просмотров, лайков в социальных сетях), конкурсная комиссия подведет итоги. Торжественное награждение победителей премии и ее лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября.

При этом конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, смогут принять участие в выездном экологическом лагере, который состоится с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.

Генеральным партнёром проекта выступил Центр «Арктические инициативы».

Номинации конкурса:

Презентации и видеоролики творческих работ выкладываются в социальные сети ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube и иметь уникальные хештеги Премии: #экологияделокаждого, #рпндетям, - два на русском языке и два на английском языке - #ecologyiseveryone#rpnforchildren

1. Номинация «Сохраним планету вместе»

Эта номинация включает в себя две подноминации: «Эко-этикет», «Мой эко-мир».

Участникам необходимо рассказать о своём эко-пространстве и показать, что ты сам делаешь для того, чтобы окружающая среда стала лучше.

2. Номинация «Моя эко-семья – моя команда»

Участникам номинации предлагается в любой форме и жанре показать, как его семья популяризирует тему экологического семейного воспитания и повышает уровень экологической культуры детей и подростков.

3. Номинация «Юный эко-блогер»

Участникам необходимо создать и разместить в социальной сети лайфхаки или челленджи, мотивирующих публику к конкретным действиям по решению экологических задач. В материале делятся опытом бережного отношения к природе (например, отказ полиэтилена, бумаги, пластика и др).

4. Номинация «Эко-тренды»

Необходимо провести экологическую акцию или флеш-моб в разных форматах, отражающих пропаганду здорового образа жизни и экологического благополучия.

5. Номинация «Эко-школа»

Представление видеоролика экологического мероприятия «от начала до конца», которое проводилось в образовательной организации от 1 до 2 месяцев и получило реальный положительный результат.

6. Номинация «Эко-проект»

Подготовка концепции экологического проекта для последующей реализации.

7. Номинация «Эко-рисунок»

Популяризация темы сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе и повышения уровня экологической культуры у младших школьников.

8. Номинация «Эко-фокус»

Популяризация темы экологии посредством фотоснимков.

9. Номинация «Эко-мультфильм»

Создание анимационного ролика на экологическую тематику.

10. Номинация «Эко-волонтёр»

Выявление эко-волонтеров и активистов, участвующих в экологических мероприятиях.

11. Номинация «Юный эко-журналист»

Выявление подростков, талантливо пишущих на тему сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе, повышения уровня экологической культуры детей и подростков, а также создающих контент для теле- и радио- форматов.

12. Номинация «Экология в мире» (Nomination «Ecology in the world»)

Распространение позитивного опыта, инновационного взгляда зарубежного участника на решение экологических проблем в регионе своего проживания. Только для зарубежных участников.

13. Специальная номинация «Рупор СМИ»

Номинация для профессионалов международных, федеральных и региональных СМИ.

Телефон для связи: +7 (495) 3745289

Для сообщений в WhatsApp : +7 906 309-44-87

Координатор: Алёна Гюрегян тел:+7 916 861 40 79

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 апреля 2021 17:51

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