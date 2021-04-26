РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ
Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с руководством Министерства обороны республики.
Обсуждались актуальные вопросы развития вооруженных сил, организация весеннего призыва 2021 года и его промежуточные итоги.
Отдельно обсуждался план мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая.
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Александр Анкваб провёл встречу с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба.
Беслан Эшба рассказал главе правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону.
Кроме того, глава столичной администрации проинформировал премьер-министра о планируемых мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая.
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Премьер-министр Александр Анкваб встретился с Народной артисткой Абхазии, Заслуженной артисткой России, солисткой Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисой Гицба.
На встрече обсуждались творческие планы оперной певицы, перспективы реализации новых проектов в Абхазии.
Информация об этом опубликована на сайте КМ.