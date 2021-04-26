 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ

Новости Понедельник, 26 апреля 2021 18:08
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с руководством Министерства обороны республики. 

Обсуждались актуальные вопросы развития вооруженных сил, организация весеннего призыва 2021 года и его промежуточные итоги. 

Отдельно обсуждался план мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая.

ххх

Александр Анкваб провёл встречу с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба.

Беслан Эшба рассказал главе правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону. 

fdd0b393d3ba37dc36347f5b9136aeca.JPG

Кроме того, глава столичной администрации проинформировал премьер-министра о планируемых мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая.

ххх

Премьер-министр Александр Анкваб встретился с Народной артисткой Абхазии, Заслуженной артисткой России, солисткой Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисой Гицба.

На встрече обсуждались творческие планы оперной певицы, перспективы реализации новых проектов в Абхазии.

f2fbeedd754a71e8996578aad20f8de9.jpg

Информация об этом опубликована на сайте КМ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 апреля 2021 18:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО» АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.