РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ

Обсуждались актуальные вопросы развития вооруженных сил, организация весеннего призыва 2021 года и его промежуточные итоги.

Беслан Эшба рассказал главе правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону.

Кроме того, глава столичной администрации проинформировал премьер-министра о планируемых мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая.

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Премьер-министр Александр Анкваб встретился с Народной артисткой Абхазии, Заслуженной артисткой России, солисткой Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисой Гицба.

На встрече обсуждались творческие планы оперной певицы, перспективы реализации новых проектов в Абхазии.

Информация об этом опубликована на сайте КМ.