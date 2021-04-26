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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ

Новости Понедельник, 26 апреля 2021 18:16
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Завершился рабочий визит Президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую  Федерацию.  В ходе визита президент встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, генеральным директором Росгосстраха, руководителем Роспотребнадзора и другими представителями российской власти.

Накануне своего отъезда на родину  Аслан Бжания посетил премьеру спектакля Никиты Михалкова «12», который прошел на исторической сцене Большого театра и был приурочен юбилею знаменитого режиссера.

Президент пришел поддержать наших юных соотечественников-участников московского детского абхазского хореографического ансамбля «Амцабз», зажигательный танец которых завершил спектакль. 

Хореографом спектакля «12» является руководитель ансамбля «Амцабз» Лаша Марыхуба, а роль чеченского юноши исполняет Рамиз Кялбиев – ученик и танцор ансамбля «Амцабз».

Лаша Марыхуба снимался в 2007 году в фильме «12» режиссёра Никиты Михалкова.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 26 апреля 2021 18:19

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