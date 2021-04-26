АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Завершился рабочий визит Президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерацию. В ходе визита президент встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, генеральным директором Росгосстраха, руководителем Роспотребнадзора и другими представителями российской власти.

Накануне своего отъезда на родину Аслан Бжания посетил премьеру спектакля Никиты Михалкова «12», который прошел на исторической сцене Большого театра и был приурочен юбилею знаменитого режиссера.