 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СИРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Понедельник, 26 апреля 2021 18:25
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с министром туризма Сирии Мухаммад Рами Радуан Мартини.

Стороны обсудили сотрудничество в области развития туризма, обменялись мнениями и выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.

На встрече присутствовали помощник министра туризма САР Нидал Машфдж, советник посла РА в САР по политическим вопросам Мухаммад Али, советник абхазского посла по работе с диаспорами Джамбо Агрба и внештатный помощник Хасан Кутаиба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 26 апреля 2021 18:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ МИНТУРИЗМА ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК СВОИ ДВОРЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.