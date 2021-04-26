В СИРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с министром туризма Сирии Мухаммад Рами Радуан Мартини.

Стороны обсудили сотрудничество в области развития туризма, обменялись мнениями и выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.

На встрече присутствовали помощник министра туризма САР Нидал Машфдж, советник посла РА в САР по политическим вопросам Мухаммад Али, советник абхазского посла по работе с диаспорами Джамбо Агрба и внештатный помощник Хасан Кутаиба.