МИНТУРИЗМА ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК СВОИ ДВОРЫ

Как известно, в этом году все мы находимся в ожидании большого количества туристов и успешного курортного сезона, но без активной слаженной работы, без взаимодействия и понимания, нам будет сложно достичь ощутимого результата. Главы городов и районов будут делать все возможное, чтобы приезжающие к нам люди отдыхали в чистоте и комфорте. Но этого недостаточно.

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии обратилось к гражданам республики с просьбой навести порядок на прилегающих к их домам территориях.

В преддверии курортного сезона, мы обращаемся ко всем жителям с просьбой навести порядок на прилегающих к каждому дому территориях, на своих приусадебных участках.

Просьба не складывать мусор у пустующих домов, в парках, а также провести коллективно окрашивание заборов и ворот в одной цветовой гамме.

Необходимо обеспечить сохранность имеющихся зеленых насаждений, по возможности разбить новые цветники и газоны, осуществить выкос травы рядом с домами.

Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями, коллективами предприятий и организаций, когда на каждой улице, в каждом дворе развернется реальная деятельность по санитарной очистке и уборке.

Надеемся на ваше участие в решении вопросов благоустройства, на вашу твердую гражданскую позицию, на то, что вы не останетесь равнодушными к общему делу.

Только вместе мы сможем сделать нашу республику чистой, уютной, красивой, готовой к приему гостей и успешному курортному сезону.

Абхазия – наш общий дом! От каждого из нас зависит облик нашего дома!

Надеемся на ваше понимание и поддержку.