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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14321 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 27 апреля 2021 13:23
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14321 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 32 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 26 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция , также у нее была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 13, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14321 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13479 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 27 апреля 2021 13:26

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