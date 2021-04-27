В ТУРЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАТЬ КРЫМ РОССИЙСКИМ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Во время митинга перед посольством США в Анкаре турецкая партия Vatan («Родина») предложила закрыть военные базы США на территории страны и официально признать Крым российским в ответ на слова президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней», — заявил генсек партии Озгюром Бурсалы.

Он также добавил, что для признания Крыма, Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном.