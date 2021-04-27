В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ ОБНАРУЖЕНЫ БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 27 апреля 2021. Абхазия-Информ. Отделу пиротехники МЧС Абхазии для дальнейшей утилизации переданы боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии. Это выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 – 2 шт., ручная граната Ф-1 – 5 шт, 120 мм минометная мина иностранного производства – 2 шт., 122 мм артиллерийский снаряд – 1 шт., РГД-5 – 1 шт., ВОГ-17 – 1 шт., боеприпасы к 23 мм зенитной установке – 5 шт., патроны калибра 7,62Х54 – около 500 шт. Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.