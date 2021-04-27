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Абхазия Информ

В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ ОБНАРУЖЕНЫ БОЕПРИПАСЫ

Новости Вторник, 27 апреля 2021 17:28
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Сухум. 27 апреля 2021. Абхазия-Информ. Отделу пиротехники  МЧС Абхазии для дальнейшей утилизации переданы боеприпасы, обнаруженные в Кодорском ущелье сотрудниками СГБ РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Это выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 – 2 шт., ручная граната Ф-1 – 5 шт, 120 мм минометная мина иностранного производства – 2 шт., 122 мм артиллерийский снаряд – 1 шт., РГД-5 – 1 шт., ВОГ-17 – 1 шт., боеприпасы к 23 мм   зенитной установке – 5 шт., патроны калибра 7,62Х54 – около 500 шт.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 27 апреля 2021 17:29

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