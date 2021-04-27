ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 87 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 355 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 87 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.