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Абхазия Информ

ОТНОСИТЕСЬ К ЭНЕРГЕТИКАМ С ПОНИМАНИЕМ

Новости Вторник, 27 апреля 2021 21:47
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ОТНОСИТЕСЬ К ЭНЕРГЕТИКАМ С ПОНИМАНИЕМ

Сухум. 26 апреля 2021. Абхазия-Информ. Энергетики Абхазии обратились к жителям республики с просьбой отнестись с пониманием и моральной поддержкой к энергетикам, которые обеспечивают подачу электроэнергии в условиях жесткой недостаточности ресурсов как материально-технических, так и человеческих.

«Сегодня, не обращая внимание на непонимание, и принимая оправданную критику, мы работают на достижение поставленных целей, ради сохранения энергосистемы страны в собственности абхазского государства», – говорится в обращении.

Ниже полный текст документа.

В течении всего своего существования энергосистема Республики Абхазия благодаря труду всех граждан Абхазии, связанных с электроэнергетикой, прошла непростой путь от послевоенного становления до сегодняшних дней, обеспечивая энергоснабжение страны, несмотря на скудный материально-технический потенциал и устаревший, по большей части технический фонд, введенный в эксплуатацию в 70-х – 80-х годах прошлого века. По оценкам российских специалистов, только в сетевое хозяйство Республики Абхазия необходимы инвестиции более 20 млрд. руб., что отражено в документах: «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Абхазия» и «Техническом обосновании капиталовложений для выполнения капитального ремонта и развития распределительных сетей».

На сегодняшний день Единый оператор передающих и распределительных сетей просто выживает, не имея возможности развития за счет собственных средств. При этом, в отсутствии других источников энергии, электроэнергетика Республики Абхазия несет в себе ярко выраженную социальную нагрузку, и для осуществления этой масштабной функции мы обязаны сделать все, чтобы вся энергетическая система Республики Абхазия осталась в государственной собственности нашей страны.

Сегодня энергосистема Республики Абхазия пережила самую тяжелую зиму, учитывая повышенные нагрузки, погодные условия и остановку станции Ингур ГЭС на ремонт деривационного тоннеля. Энергетики, не считаясь с трудностями и ненормированный рабочий день, зачастую рискуя жизнью, проявляли самоотверженность в решении текущих задач в обеспечении электроэнергией население Абхазии.

Уверены, что все здравомыслящие граждане Республики Абхазия обеспокоены сложившейся ситуацией. Знаем, что и для политического руководства Республики Абхазия энергетическая отрасль является приоритетным направлением, учитывая, что рассматриваются ряд перспективных проектов по выводу энергетики из катастрофической ситуации.

Мы, как люди стоявшие у истоков создания независимой энергосистемы Республики Абхазия, можем подчеркнуть, что такого состояния национальной энергетики и несоответствия потребностям развития страны мы не наблюдали за всю историю существования отрасли. Просим все население нашей республики отнестись с пониманием и моральной поддержкой к энергетикам, которые обеспечивают подачу электроэнергии в условиях жесткой недостаточности ресурсов как материально-технических, так и человеческих. Хочется отметить, что сегодня, несмотря на изложенное, работники энергетической отрасли, не обращая внимание на непонимание, и принимая оправданную критику, работают на достижение поставленных целей, ради сохранения энергосистемы страны в собственности абхазского государства.

Заслуженные энергетики Республики Абхазия:

Адлейба Г.Г.

Апшилава Р.И.

Аршба О.Г.

Бутба З.Б.

Вершинин В.Л.

Гамгия П.Р.

Джопуа М.С.

Каспарян Г.А.

Кучуберия Ю.Х.

Лабия И.И.

Ригвава О.М.

Хашба Н.Я.

Ходжикян А.А.

Шамба Ю.Н

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 27 апреля 2021 21:52

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