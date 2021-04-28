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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ КРИСТИНЫ ОЗГАН

Новости Среда, 28 апреля 2021 18:44
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Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась в Москве со своим коллегой – заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия», вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Абхазия.

В развитие темы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия Озган также встретилась с потенциальным инвестором. В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 28 апреля 2021 18:46

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