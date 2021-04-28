ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ . В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия прошла рабочая встреча, посвященная вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции в период курортного сезона 2021 года. В ней приняли участие представители Федеральной таможенной службы России в Абхазии, Абхазского таможенного поста (специализированного), Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной инспекции по карантину растений, Торгово-промышленной палаты, а также участники внешнеэкономической деятельности, специализирующиеся на экспорте сельскохозяйственной продукции.

В рамках встречи были озвучены статистические данные объема вывоза сельскохозяйственной продукции за 2019-2020 гг. Также участников рабочей встречи ознакомили с основными направлениями деятельности таможенных органов Абхазии, направленных на совершенствование механизмов таможенного оформления и таможенного контроля.

В свою очередь участники внешнеэкономической деятельности озвучили актуальные проблемы, связанные с недостаточно эффективным взаимодействием представителей бизнеса с органами государственной власти и управления.

В целях выработки механизма содействия участникам ВЭД при вывозе сельскохозяйственной продукции в период курортного сезона 2021 г., а также повышения эффективности таможенного контроля участники встречи выразили единогласное мнение о необходимости максимального взаимодействия государственных контролирующих органов, Торгово-промышленной палаты, представителей Федеральной таможенной службы России в Абхазии и таможенных органов республики.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.