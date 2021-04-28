КЛУБНИЧНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Клубнику выращивают как в крупных тепличных, так и в личных подсобных хозяйствах. По сравнению с прошлым годом число личных подсобных хозяйств, занимающихся ягодным бизнесом выросло и, соответственно, увеличатся и объемы готовой продукции.

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ . В Абхазии начался сезон клубники. Производство этой ягоды в последнее время развивается серьезными темпами и количество плантаций, занятых под ягодой, из года в год только увеличивается.

Основные производители клубники в Абхазии - тепличное хозяйство индивидуального предпринимателя Баталбея Авидзба и ООО «Альбион», которые в этом году высадили в два раза больше клубничных кустов.

Сегодня в республике под клубникой занято 53 га. Выращивают ягоды трех сортов: «Клери», «Рубиген» и «Альбион». Клубнику выращивают в теплицах и в открытом грунте.

На сегодняшний день в Очамчырском и Гулрыпшском районах в общей сложности функционирует 17 предприятий и личных подсобных хозяйств.

Согласно анализу экспертов Торгово-промышленной палаты, в этом сезоне ожидаемый общий объем урожая клубники у Баталбея Авидзба и в ООО «Альбион» составит 1200 тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах планируется собрать до 885 тонн ароматных ягод.

Данные объемы свидетельствуют о том, что экспорт клубники в РФ будет увеличен.

Уже состоялись первые отгрузки клубники в Россию – 14 тонн. Любители этой сладкой и полезной ягоды смогут купить ее на рынках не только Южного и Северного федерального округов, но и центральной части России.

Об этом сообщает сайт ТПП Абхазии.