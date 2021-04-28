ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ПОСЕТИТ СУХУМ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. Глава города Чебоксары Олег Кортунов на своей странице в Instagram проинформировал, что в конце сентября 2021 года делегация города посетит столицу Абхазии.

«В начале апреля текущего года наш город посетила делегация города Сухум Республики Абхазия. Итогом посещения стало подписание соглашения об установлении отношений побратимства между Чебоксарами и городом Сухум. Недавно мы получили ответное приглашение от главы администрации города Сухум Беслана Эшбы.