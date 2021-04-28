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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ПОСЕТИТ СУХУМ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Новости Среда, 28 апреля 2021 19:16
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ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ПОСЕТИТ СУХУМ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. Глава города Чебоксары Олег Кортунов на своей странице в Instagram проинформировал, что в конце сентября 2021 года делегация города посетит столицу Абхазии.

«В начале апреля текущего года наш город посетила делегация города Сухум Республики Абхазия. Итогом посещения стало подписание соглашения об установлении отношений побратимства между Чебоксарами и городом Сухум. Недавно мы получили ответное приглашение от главы администрации города Сухум Беслана Эшбы.

На сегодняшнем Президиуме обсудили с коллегами данное приглашение. Планируем посетить столицу Республики Абхазия в конце сентября. Уверен, что подобный обмен опытом и успешными практиками с городами-братьями станет доброй традицией, которая откроет новые перспективы для дальнейшего развития наших городов», – написал Олег Кортунов.

Соглашение о побратимских отношениях между Сухумом и столицей Чувашской Республики было подписано 6 апреля 2021 года. Делегация Администрации г. Сухум во главе с Бесланом Эшба находилась в г. Чебоксары с 4 по 7 апреля.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 28 апреля 2021 19:18

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