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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ И АННА ПОПОВА ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Среда, 28 апреля 2021 19:20
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ И АННА ПОПОВА ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. 30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.

На встрече планируются рассмотрение вопросов организации перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР лабораториях в Гагре и Очамчыре.

Тамаз Цахнакия и Анна Попова также обсудят проект Соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором.

На встрече рассмотрят и другие вопросы двустороннего сотрудничества, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 28 апреля 2021 19:23

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