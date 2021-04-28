ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ И АННА ПОПОВА ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. 30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.

На встрече планируются рассмотрение вопросов организации перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР лабораториях в Гагре и Очамчыре.