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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ДЖАЛИТЫ ЧАНИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Среда, 28 апреля 2021 19:31
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В ОТНОШЕНИИ ДЖАЛИТЫ ЧАНИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. По материалам проверки, проведенной Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело №321/810 по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, в отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования Администрации города Сухум Чаниа Джалиты Рудольфовны.

Материалами уголовного дела установлено, что с 23 января 2017 года по 17 мая 2019 года, Чаниа Джалита Рудольфовна, являясь материально-ответственным должностным лицом – главным бухгалтером Управления образования Администрации города Сухум, которой в соответствии с Приказом начальника Управления образования Администрации города Сухум за №3/1 от 23 января 2017 года вверено начисление заработной платы сотрудникам Управления образования Администрации города Сухум и подведомственным учреждениям, а также внесение соответствующих выплат в общий реестр заработной платы указанных сотрудников, осуществляя составление недостоверной бухгалтерской отчетности путем начисления заработной платы сотрудникам Управления образования Администрации города Сухум и подведомственным указанному административному органу учреждениям после освобождения вышеуказанных сотрудников от занимаемых должностей, а также неправомерное зачисление денежных средств на зарплатные карты сотрудников сверх размеров, начисленных в соответствии с расчетно-платежными ведомостями по начислению заработной платы, имея доступ к зарплатным картам сотрудников указанного административного органа, умышлено, путем присвоения денежных средств, посредством их обналичивания, за обозначенный период времени, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 436 014,32 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч четырнадцать рублей тридцать две копейки) рублей, вверенных Администрацией города Сухум для финансирования Управления образования, которые использовала по своему усмотрению, чем причинила Администрации столицы материальный ущерб в особо крупном размере. 

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 28 апреля 2021 19:37

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