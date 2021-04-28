НАЗНАЧЕНЫ ПРОКУРОР И ЗАМПРОКУРОРА СУХУМСКОГО РАЙОНА

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. В связи с истечением срока полномочий прокурора Сухумского района, предусмотренного Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия», руководствуясь ч.ч.1,2 ст.13 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия», Тания Алиас Алексеевич, старший советник юстиции приказом №158 Генерального прокурора Республики Абхазия от 26.04.2021 года освобожден от занимаемой должности прокурора Сухумского района и зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия с 27 апреля 2021 года.

Приказом №165 Генерального прокурора Республики Абхазия от 28 апреля 2021 года Квициния Сима Алексеевна, старший советник юстиции назначена на должность прокурора Сухумского района, освобождена от должности заместителя прокурора Сухумского района с 28 апреля 2021 года.

Другим приказом за №166 Генерального прокурора Республики Абхазия от 28 апреля 2021 года Читанава Инал Денисович, юрист 1 класса назначен на должность заместителя прокурора Сухумского района, освободив его от должности старшего помощника Генерального прокурора Республики Абхазия по надзору за местами временного содержания и лишения свободы и по надзору за режимными объектами Республики Абхазия.