ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 53 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 270 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14461 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.