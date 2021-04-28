ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 53 ЧЕЛОВЕК
Новости Среда, 28 апреля 2021 21:37
Сухум. 28 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 270 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14461 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13517 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.