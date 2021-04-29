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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ В МИНЭНЕРГО РОССИИ

Новости Четверг, 29 апреля 2021 19:59
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КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ В МИНЭНЕРГО РОССИИ

Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком.

В ходе встречи в Минэнерго стороны обсудили ряд вопросов.

В контексте завершившегося накануне перетока, отфиксирован объем отпущенной за время остановки ИнгурГЭС электроэнергии из России.

Основным вопросом, который сегодня обсудили в Москве, является разработка и реализация программы восстановления электросетевой инфраструктуры – модернизация передающих и распределительных сетей Республики Абхазия.

Озган и Грабчак обговорили возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета, остро необходимых республике для повышения собираемости платежей.

В ближайшие дни ожидается поставка материалов  для ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара». Уже сформирован план мероприятий.

В Минэнерго РФ выразили готовность оказать техническую поддержку для реализации качественных работ в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 29 апреля 2021 20:24

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