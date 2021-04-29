ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАБОТУ С МОЛОДЁЖЬЮ
Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. 8 апреля стартовал проект, направленный на работу с молодёжью, целевая аудитория которого – подопечные благотворительной организации «Киараз» и «Социальной службы поддержки детей и семей по г. Сухум». Организатор проекта Управление по делам молодежи и спорта Администрации г.Сухум.
Основной идеей данного проекта является социализация и адаптация молодежи в обществе, поддержка инициатив и возможность их реализации.
Проект состоит из нескольких этапов: первый включает в себя четыре встречи с молодыми людьми из группы социально-опасного положения. Встречи направлены на знакомство, выявление проблем и налаживание коммуникаций для возможности социализации и реабилитации молодежи.
27 апреля завершился первый этап проекта. В нем приняли участие около 50 детей.
В конце мая планируется реализация второго этапа. Это различные образовательные площадки по интересам, тренинги, семинары, познавательные экскурсии.