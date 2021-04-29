ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАБОТУ С МОЛОДЁЖЬЮ

Сухум. 29 апреля 2021. Абхазия-Информ. 8 апреля стартовал проект, направленный на работу с молодёжью, целевая аудитория которого – подопечные благотворительной организации «Киараз» и «Социальной службы поддержки детей и семей по г. Сухум». Организатор проекта Управление по делам молодежи и спорта Администрации г.Сухум.

Основной идеей данного проекта является социализация и адаптация молодежи в обществе, поддержка инициатив и возможность их реализации.